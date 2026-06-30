Bursa Hava Durumu! 30 Haziran Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Haziran 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 36 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19 - 21 derece arasında olacak. Nem oranı %30 - %46 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 6 km/saat civarında olacak. Bu sıcaklıklar ve düşük nem oranı, hava durumunun kuru olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 34 - 36 derece olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise 32 - 34 derece aralığında bekleniyor. Bu dönemde nem oranı %30 - %47 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 4 - 6 km/saat civarında kalacak. Hava durumu, sıcak ve kuru koşulların süreceğini gösteriyor.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gerekir. Aşırı sıcaklardan korunmak adına gölgelik alanlarda vakit geçirilebilir. Yaşlılar ve çocuklar, sıcak saatlerde dışarı çıkmamalıdır.

Böylelikle, 30 Haziran 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak kalacaktır. Bu koşullarda, uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.