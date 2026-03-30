Bursa Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 30 Mart Pazartesi günü hafif yağmurlu sürdü. Sabah sıcaklık 4°C civarında başlayacak. Gün içinde sıcaklık 9°C’ye yükselecek, akşam tekrar 4°C'ye düşecek. 31 Mart Salı günü ise havanın daha sıcak olması bekleniyor. 1 Nisan Çarşamba, yağmur geçişleri görülecek. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri, rüzgarlı günlerde dikkatli olmaları öneriliyor. Meteoroloji güncel tahminleri takip etmeyi vurguluyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da 30 Mart Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 4°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 4°C ile 9°C arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 9°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 4°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı sabah %88 seviyesinde. Gündüz bu oran %75’e düşecek. Akşam %87, gece ise %92 civarında olacak. Basınç sabah 942 hPa olarak ölçülecek. Gündüzde 943 hPa, akşam 943 hPa ve gece 939 hPa olacak.

31 Mart Salı günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişecek. 1 Nisan Çarşamba günü yağmur geçişleri olacağı öngörülüyor. Bu günde sıcaklık 10°C ile 16°C arasında olacak. 2 Nisan Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 8°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sürücüler için sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceği unutulmamalıdır. Yüksek nem ve pus nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Meteoroloji yetkilileri güncel hava tahminlerini takip etmeyi öneriyor. Vatandaşların buna göre hazırlık yapması gerektiği vurgulanıyor.

