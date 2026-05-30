Bursa Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 23 derece olacak. Gece saatlerinde ise 9 ile 10 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Bu durum, Bursa'daki hava koşullarının genel olarak keyifli olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 25 derece yükselmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 11 ile 12 dereceye düşmesi bekleniyor. 1 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 28 ile 29 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise 14 ile 15 derece civarında seyredecek. 2 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 15 ile 16 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları artabilir. Dışarı çıkarken hafif bir giysi tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca günün ilerleyen saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Bursa'da hava durumu genel olarak keyifli görünüyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönem.