Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda 781 astsubay mezun oldu

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı’nda 2024-2025 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan 781 öğrenci, düzenlenen törenle astsubay çavuş rütbesiyle mezun oldu. Törene yaklaşık 2 bin 500 kişi, mezun öğrencilerin aileleri ve davetliler katıldı.

Protokol erkanının katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezunlar adına Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Furkan Yüksel konuşma yaptı. Törende öğrenciler tarafından şiirler okunurken, okul birincileri de protokol huzurunda ödüllerini aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgerel Ali Çardakçı’nın canlı bağlantı ile konuşmalar gerçekleştirdiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı bağlantı ile törende mezunlara hitap etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEZUNLARI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerimizin tamamına Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Sözlerimin başında zorlu ve nitelikli bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan her bir genç kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve astsubaylarımızı devletine sadakat, milletine muhabbet, bayrağına hürmet anlayışıyla eğiten hocalarımıza ve tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Kalbinde vatan sevgisi taşıyan bu gençlerimizi yetiştiren ailelerinin hepsine şükranlarımı sunuyorum. Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu gördüğünüz tablo kararlılığın resmidir, Türkiye'nin güvenlik duvarıdır. Her birinizle en az aileleriniz kadar gurur duyuyor, hepinize başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" dedi.

781 ASTSUBAY ÇAVUŞ GÖREV YERLERİNE UĞURLANDI

Bursa İl Müftüsü Vekili Nurullah Koçhan da mezunlar için uğurlama duası etti. Tören, Jandarma Marşı’nın okunması ve mezunların aileleriyle buluşmasıyla sona erdi. 295’i JAMYO, 486’sı ASEM olmak üzere toplam 781 astsubay çavuş görev yerlerine uğurlandı.

(İHA)

27 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

