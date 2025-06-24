Bursa merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

ŞÜPHELİLERDEN 38'İ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını A.A.O'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik, elebaşının da arasında bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 38'inin tutuklandığı, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.



BİRÇOK SUÇ İDDİANAMEDE YER ALDI

Yerlikaya, şüphelilerin, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin "şirinleme" yöntemiyle dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine soktukları, izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açtıkları paravan şirketler vasıtasıyla suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 Milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.’nun yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüpheliyi yakaladık❗️



Şüphelilerden;

⛔️38’i… pic.twitter.com/YLjcMKALRw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 24, 2025

(AA)

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