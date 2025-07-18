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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 327 tutuklama

BURSA merkezli 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 352 kişiden 327'si tutuklandı.

Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 327 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon öncesi şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 10 Temmuz günü harekete geçti. Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya'da 318 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 352 şüpheli gözaltına alındı.

2 BİN 600 PERSONEL KATILDI

70 özel harekat, 300 çevik kuvvet, 22 dedektör köpeği, 2 helikopter, 4 İHA, 2 bin 600 personelin katıldığı operasyonu Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, koordinasyon merkezinden takip etti. Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 352 şüpheliden 327'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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