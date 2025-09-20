Bursa Nilüfer'de istinat duvarı çöktü: Korkulu anlar

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yeni yapılan bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay Kızılcıklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Duvarın çökmesi site sakinlerinde korku dolu anlar yaşattı. İlk incelemelere göre, sorunun su hatlarındaki kaçak nedeniyle toprağın şişmesi olduğu belirtildi. Bu durum duvara baskı yaparak çökmesine neden oldu. Site sakinleri binaya zarar gelmesinden endişe etti. Ancak uzmanlar, duvar ile binanın temeli arasında bir bağlantı olmadığını vurguladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Belediye ekipleri olay sonrası inceleme yaptı. Hazırlanan raporda kolonlarda ve taşıyıcı aksamlarında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Binalarda tek bir çatlak dahi bulunmadığı tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Gelişmeler, dikkatle takip ediliyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır