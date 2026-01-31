HABER

Bursa trafik kazası! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa trafik kazası! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Enegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi Pazaryeri Yolu'nda meydana geldi. Kirman M. (58) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Ü. (28) yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Demir yığınına dönen otomobillerde sıkışarak yaralanan Yüksel Ü., Kirman M. ve Kirman E. (54) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
