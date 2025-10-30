HABER

Bursa’da 2 günlük yağışlar ekim ayını kurtardı

Bursa’da barajları besleyen havzaya, tarımsal üretimin önde geldiği ilçelere, ormanlara ve toprağa 2 günde mevsim normallerine yakın yağış düştü.

Bursa’da 2 günlük yağışlar ekim ayını kurtardı

Bursa 27 Ekim pazartesi güne sıcak havayla başladı. Merkez Yıldırım ilçesinde 31,7 ve Nilüfer’de 31 ile İnegöl’de 31,1 derecelerin görülmesinin ardından aynı günün akşamında serin hava ve yağış hakim oldu.
Uzun yıllar ekim ayı yağış ortalaması metrekareye 65,4 kilogram olan Bursa’da 27-28 Ekim’de hem barajların havzasında hem de tarımsal üretimiyle önde gelen ilçelerinde yağmur sevindirdi.
Dağ ilçelerinden Büyükorhan metrekareye 59,3 ve Harmancık 52,5 kilogram ile Bursa ortalamasına yakın yağış aldı.
Günlerdir su sıkıntısının yaşandığı kenti besleyen barajlar olan Doğancı ve Nilüfer barajlarının havzasında yer alan Keles’e metrekareye 51,2 ve Orhaneli’ye 45,9 kilogram yağış düşerken, Osmangazi’de 35,7 kilogram yağmur oldu.
Topraklar da can suyuna kavuştu
Ekim döneminde toprağın acil suya ihtiyaç duyduğu topraklar da can suyuna kavuştu.Tarımsal üretimin önde geldiği Karacabey’e metrekareye 24,3 kilogram, Mustafakemalpaşa’ya 54,3 ve Yenişehir’e ise 30,3 kilogram yağış düştü.Tarlaya inme ve ekim döneminde yağışların gelmesine ve toprağın suya kavuşmasına sevinen çiftçiler, yağmurların sürmesinin verimi olumlu etkileyeceğini söyledi.

Bursa’da 2 günlük yağışlar ekim ayını kurtardı 1

Bursa’da 2 günlük yağışlar ekim ayını kurtardı 2

Bursa’da 2 günlük yağışlar ekim ayını kurtardı 3

Bursa’da 2 günlük yağışlar ekim ayını kurtardı 4Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

