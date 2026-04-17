Bursa’da Abdüllatif Kudsi Türbesi yeniden ziyarete açıldı

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan Abdüllatif Kudsi Türbesi, düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı. Açılış programına Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve çok sayıda davetli katıldı.

Bursa İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda, tarihi ve manevi değeri yüksek olan türbenin yeniden ziyarete açılmasının önemine vurgu yapılırken, türbe içerisinde yer alan hat sanatı çalışmalarında Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği Başkanı Mahmut Şahin’in emek gösterdiği öğrenildi.

15. yüzyılın ortalarında Sultan II. Murad tarafından mutasavvıf Abdüllatif Kudsi adına yaptırılan türbe, Bursa’nın önemli manevi mirasları arasında yer alırken, çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninin ardından vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek dua etti.

