Bursa’da dev operasyon: 46 bin içimlik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, yüksek miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan şüpheli şahsın üst aramasında, paket içerisinde A4 kağıdına emdirilmiş halde 37 parça sentetik kannabinoid bulundu. Ele geçirilen maddenin toplamda yaklaşık 46 bin içimlik olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da geçen ay meydana gelen 270 kazada 472 kişi yaralandıDiyarbakır’da geçen ay meydana gelen 270 kazada 472 kişi yaralandı
Hürmüz Boğazı alev alevHürmüz Boğazı alev alev

En Çok Okunan Haberler
Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

