Bursa'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile ilçe asayiş ekipleri ortak çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelinin daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan İrfan B. olduğunu belirlendi. Şüphelinin 75 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün evinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır