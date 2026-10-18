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Bursa’da gece mekanına silahlı saldırı

Bursa’da bir eğlence mekanına sabah saatlerine karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Bursa’da gece mekanına silahlı saldırı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kişi veya kişilerin arandığı öğrendi.

Bursa’da gece mekanına silahlı saldırı 1

Bursa’da gece mekanına silahlı saldırı 2

Bursa’da gece mekanına silahlı saldırı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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