HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bartın’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Bartın’da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Rüzgarda park halinde bir motosiklet devrilirken, yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Bartın’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu

Bartın’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şiddetli yağış sebebiyle şehir merkezinde yollar gölete döndü. Kentteki mazgallar dolarken, rögarlardan su taştı. Kentte yağış ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili oluyor. Dubaları, tabelaları deviren rüzgar, park halindeki bir motosiklet ile bisikleti de devirdi.
Valilik, saat 15.00’a kadar yağışların devam edeceğini ve vatandaşların sel, su baskını, heyelan, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Bartın’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu 1

Bartın’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu 2

Bartın’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu 3

Bartın’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Gül, son durumu açıkladı! Oralar yıkılacakVali Gül, son durumu açıkladı! Oralar yıkılacak
Zirvede fark büyük! Özel ve Demirtaş detayı dikkat çektiZirvede fark büyük! Özel ve Demirtaş detayı dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.