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Zirvede 14 puan fark! Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu detayı

Siyaset kulislerini hareketlendiren bir cumhurbaşkanlığı anketi paylaşıldı. Anket sonucunda Recep Tayyip Erdoğan en yakın takipçisine 14,1 puan fark attı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarının dikkat çektiği ankette Özgür Özel ve Selahattin Demirtaş ise başa baş çıktı.

Zirvede 14 puan fark! Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu detayı
Mehmet Hazar Gönüllü

ASAL Araştırma ekşm ekim ayı anketinde seçmenlere bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olması durumunda hangi isme oy vereceklerini sordu. Anket, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirildi.

ERDOĞAN İLE YAVAŞ ARASINDA 14,1 PUAN

Anket sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,3 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 22,2 ile Mansur Yavaş, yüzde 16 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Böylece Erdoğan ile en yakın takipçisi Yavaş arasındaki fark 14,1 puan oldu. İkinci sıradaki Yavaş ile üçüncü sıradaki İmamoğlu arasındaki fark ise 6,2 puan oldu.

Zirvede 14 puan fark! Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu detayı 1

ÖZEL İLE DEMİRTAŞ BAŞA BAŞ

Özgür Özel yüzde 6,1 ile dördüncü sırada yer alırken, Selahattin Demirtaş yüzde 6 ile hemen arkasımdan geldi.

4 LİDER YÜZDE 3'Ü BULAMADI

Anket sonucunda Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu, Fatih Erbakan ve Ümit Özdağ ise yüzde 3 oranının altında kaldı.

İSİM İSİM ANKET SONUÇLARI

Anket sonucunda paylaşılan oranlar şöyle:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 36,3
  • Mansur Yavaş: Yüzde 22,2
  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 16
  • Özgür Özel: Yüzde 6,1
  • Selahattin Demirtaş: Yüzde 6
  • Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 2,8
  • Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 2,5
  • Fatih Erbakan: Yüzde 2,2
  • Ümit Özdağ: Yüzde 2
  • Diğer: Yüzde 3,9

Zirvede 14 puan fark! Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu detayı 2

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