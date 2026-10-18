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Vali Gül, İstanbul'daki felakette son durumu açıkladı! 19 dükkan, 2 konut, 1 stat yıkılacak

İstanbul Valisi Davut Gül, kenti vuran felakette son durumu açıkladı. Vali Gül, Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Ayrıca Gül, "Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 tane konut, 1 Kur'an kursu, 1 stadyum ve stadyumun tribünleri yıkılmış olacak" dedi.

Vali Gül, İstanbul'daki felakette son durumu açıkladı! 19 dükkan, 2 konut, 1 stat yıkılacak
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da 13 Ekim gecesi etkisini gösteren yağışlar, 14 Ekim günü şiddetini artırmış ve megakentte felaket yaşanmıştı. Şiddetli yağışların ardından kentin bazı bölgelerinde sel oluştu. Evler sular altında kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Vali Gül, İstanbul daki felakette son durumu açıkladı! 19 dükkan, 2 konut, 1 stat yıkılacak 1

İstanbul Valisi Davut Gül şehri vuran felaketle ilgili son durumu açıkladı. Vali Gül, Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Vali Gül, İstanbul daki felakette son durumu açıkladı! 19 dükkan, 2 konut, 1 stat yıkılacak 2

"PENDİK'TE ARADIKLARIMIZIN OLAY YERİ GEBZE"

Gül açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Pendik'te aradığımız kayıplar Gebze'de olan, Kocaeli'nde olan ama bizde de şehirler iç içi olduğu için bizde de aranan hemşehrilerimiz. Dolayısıyla da Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze, İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Ayrıca da Haliç başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor.

"19 DÜKKAN 2 KONUT, 1 STAT YIKILMIŞ OLACAK"

Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 tane konut, 1 Kur'an kursu, 1 stadyum ve stadyumun tribünleri yıkılmış olacak. Bir binamız kaldı, onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak.

"TAHLİYELERİN TAMAMINA YAKINI TAMAMLANDI"

Şile'de büyük ölçüde bir yağmur geldi, sel geldi. Ekiplerimizin önemli bir kısmını geceden o tarafa aktardık. Derelerin taşması neticesinde su baskınları var; herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Yağmurun durmasıyla birlikte başta Ayazağa olmak üzere hayatın önemli ölçüde normalleşeceğini tahmin ediyoruz. Görüldüğü kadarıyla burada işin akut boyutu ortadan kalktı. Tahliyelerin tamamına yakını tamamlandı, alttan su girmeye devam eden yerlerde ekiplerimiz 7/24 görev başında"

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Davut Gül
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