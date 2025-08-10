Bursa’da gençler arasında kavga: Cadde boks ringine döndü

Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup genç, cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu anlarda çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır