Bursa'da hayırseverin ördüğü atkı ve bereler, Türk Kızılay aracılığıyla Erzurum'daki çocuklara hediye edildi

Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleriyle iletişime geçen Eda Tosun, ramazanda çocuklara yardım etmek istedi.

Tosun, Bursa'da farklı renklerde ördüğü 250 atkı ve bereyi gönüllüler aracılığıyla Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi Ortaokulu'ndaki öğrencilere ulaştırdı.

Gönüllülerce çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği okulda çocuklar, renkli hediyelerini alarak katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türk Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, AA muhabirine, Erzurumlu Eda Tosun'un 250 atkı ve bereyi bağ kurmak istediği için kendilerine gönderdiğini belirterek, "Biz de bu okulumuzu seçtik. Gece gündüz el emeği güzel atkıları hazırlayıp gönderen hayırseverlere teşekkür ediyorum. Burada gönüllülerimize de şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Çiçek, bu yıl şube olarak en az bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunacaklarını söyledi.



