Bursa’da Jandarmadan silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, ruhsatsız silah ticaretine darbe vuruldu.

Operasyonda, (4) şüpheli şahıs gözaltına alınırken, toplamda (10) adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı silah ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır