Bursa’da kontrolden çıkan tır devrildi

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kestel ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza A. (35) idaresindeki 61 K 0369 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)