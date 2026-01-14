HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da müstakil evde yangın: Dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 82 yaşındaki yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Necmi Türksev’in yalnız yaşadığı tek katlı evden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri yardıma koştu.

Bursa’da müstakil evde yangın: Dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 82 yaşındaki yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Necmi Türksev’in yalnız yaşadığı tek katlı evden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri yardıma koştu. Alevler büyümeden yaşlı adamı kendi imkânlarıyla evden çıkarmayı başardılar. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin bitişikteki binalara sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. Yangın sırasında evdeki küçük tüpün patlaması ise çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Patlamadan dolayı herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necmi Türksev, tedbir amaçlı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa’da müstakil evde yangın: Dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşvikiye sakinleri tedirgin: "Zombi gibi, trans haldeler"Teşvikiye sakinleri tedirgin: "Zombi gibi, trans haldeler"
Yıldırım Belediyesi’nden sokak hayvanlarına sıcak yuvaYıldırım Belediyesi’nden sokak hayvanlarına sıcak yuva

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.