Bursa’da okul trafiği için tüm tedbirler alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde toplu ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğu önlemek için bir dizi tedbiri uygulamaya alıyor. Raylı sistemler hatlarına paralel güzergahlarda otobüs seferleri devreye alınırken, 416 otobüs toplam 4 bin 905 sefer yaparak vatandaşların hizmetinde olacak.

Bursa’da binlerce öğrenci ve velinin beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü resmen başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de okulların açılışıyla birlikte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla önemli kararları hayata geçiriyor. Tüm vatandaşlara büyük kolaylık sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda raylı sistem hatlarına paralel güzergahlarda ek otobüs seferlerini devreye alıyor. Trenlerle ek seferler düzenleyerek sefer sıklığı artırılırken, 130 metro aracı 560 seferle hizmet edecek. Bakımları tamamlanan tüm otobüsler yeni döneme hazır hale getirilirken, 416 otobüs 4 bin 905 seferler hizmet edecek.
Büyük kapasiteli otobüsler hizmete giriyor
Terminal, Siteler ve Acemler Aktarma Merkezi gibi yolcu trafiğinin yoğun olduğu stratejik noktalarda sefer sayıları artırılıyor. Yolcu yoğunluğunun öngörüldüğü hatlarda, özellikle okulların yoğun olduğu bölgelerde büyük kapasiteli otobüsler devreye alınıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ yönetimi ve denetim ekipleri, sahada talepleri anlık olarak izliyor ve gerekli müdahaleleri hızla yapıyor.
BursaKart işlemleri sürüyor
Öte yandan ulaşım hizmetlerini daha güvenli ve hızlı hale getirmek için BursaKart sistemindeki yenileme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Tam BursaKart değişimleri için 5 olan Cep Ofis sayısı 12’ye, hizmet masası sayısı ise 20’yı çıkartıldı. Tam Kartların değişimleri Osmangazi, Acemler. Üniversite, Arabayatağı, Hamitler, Terminal, Küçüksanayi, Emek, Odunluk, Şehreküstü, Kestel ve Gemlik istasyonlarındaki cep ofislerinde sıra beklemeden yapılabiliyor.
İşlem süresi 30 saniyeye düştü
Kişiselleştirme işlemleri için Hizmet Masası sayısı 19’dan 38’e, ofis sayısı 7’den 11’e artırılırken, işlem süresi 1 dakikadan 30 saniyeye düşürüldü. İlk defa kişiselleştirilmiş kart alacak olanlar Acemler, Üniversite, Arabayatağı, Hamitler/Fethiye ve Şehreküstü istasyonları ile Terminal, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl-Özyenice ve İnegöl-İnulaş’ta işlemlerini gerçekleştirebilir. Kart değişimlerinde mevcut bakiye ve karttaki vizeleme tarihi dahil tüm özellikler yeni karta aktarılıyor. (İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

