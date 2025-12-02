Bursa’da otobüsler daha da güvenli

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, şehir içi otobüs filosundaki mevcut kamera sistemini daha da geliştirdi. Bu kapsamda kapı çevresindeki kör noktaları ortadan kaldırmak amacıyla yeni kapı kamerası uygulaması hayata geçirildi.

Bursa’da toplu taşıma hizmetlerinin güvenliğini ve konforunu yükseltmeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda bir yeniliği daha devreye aldı. Her gün toplu taşıma araçlarında yüz binlerce vatandaşı taşıyan BURULAŞ, araçlarda mevcut güvenlik donanımına ek olarak kapı kameraları konumlandırdı. Böylece kapı bölgelerinde sürücünün doğrudan göremediği alanların güvenli şekilde takip edilebilmesi sağlanmış oldu.

İlave kamera sistemi sayesinde özellikle yolcu iniş-biniş süreçlerinde oluşabilecek kör noktalar ortadan kaldırılmış oldu. Sürücülerin kapı çevresindeki hareketleri daha net şekilde takip etmesi de sağlandı. Böylece yolcuların kapı arasında sıkışma riski önemli ölçüde azaltılırken çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin güvenle hareket etmeleri etkin biçimde izlenebiliyor.

