Bursa’da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, Fatih Caddesi ile Barbaros Caddesi’nin kesiştiği noktada bugün saat 12.37’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi’nden ilerleyen motosikletin sürücüsü, Barbaros Caddesi’nden Dörtçelik Caddesi istikametine geçiş yapmakta olanotomobille çarpıştı. İddiaya göre motosikletli sürücü, önündeki aracın yavaşlayıp diğer araca yol vermesi üzerine sollamaya çıktığı sırada kontrolü kaybederek otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin sollama anı ve çarpışmanın şiddeti net şekilde görülüyor.
Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla trafik kısa sürede yeniden normale döndü.







Kaynak: İHA

