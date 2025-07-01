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Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı; o anlar kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Ömer Asaf K. ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı; o anlar kamerada

Kaza, saat 19.00 sıralarında Baykoca Mahallesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Yakup G. (37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta oyuncak scootera binen Ömer Asaf K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun üzerinden otomobil geçti.

KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜ TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralanan Ömer Asaf K., kazayı yapan sürücü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğun ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazaları
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