Bursa’da palet fabrikası alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren palet fabrikasında yangın çıktı.

Bursa’da palet fabrikası alevlere teslim oldu

Yangın saat 12.30 sıralarında İnegöl OSB 5. Cadde üzerinde faaliyet gösteren palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın palet deposundaki ahşap paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada fabrikanın çatısındaki güneş enerji sistemlerin de alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler.
Yangın söndürme çalışmasına yardımcı olan işçi K.K.(56)’nın ellerinde ve kafasında 2. Derece yanıklar oluştu. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

