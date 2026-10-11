Bursa’da sabah namazı yoğunluğu: Trafik tek şeride düştü

Bursa’da sabah namazını Ulucami’de kılmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Atatürk Caddesi’nde trafiği olumsuz etkiledi. 3 şeritli cadde, vatandaşların yola taşmasıyla tek şeride düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın simge yapılarından tarihi Ulucami’de sabah namazı için bir araya gelen vatandaşlar, çevrede yoğunluk oluşturdu. Namaz öncesi ve sonrasında yaşanan hareketlilik sırasında 3 şeritli Atatürk Caddesi’nde araçların geçiş alanı daraldı. Vatandaşların cadde üzerinde yoğunlaşmasıyla trafik tek şeritten sağlandı. Yaşanan yoğunluk ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.