HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi

Elazığ Kovancılar’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kovancılar Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması ve denetimleri gerçekleştirildi.

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi

Elazığ Kovancılar’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kovancılar Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması ve denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerin uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi 1

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi 2

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi 3

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi 4

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi 5

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi 6

Kovancılar’da uyuşturucu ve asayiş denetimi 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir’de tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu: 1 yaralıNevşehir’de tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu: 1 yaralı
Kayseri’de park halindeki otomobil alev alev yandıKayseri’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.