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Çivril’de eski belediye binasında yangın çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Özdemirci Mahallesi’nde, eski belediye binasında bulunan belediye fırınının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, Denizli’nin Çivril ilçesinde eski belediye binasında meydana geldi.

Çivril’de eski belediye binasında yangın çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Özdemirci Mahallesi’nde, eski belediye binasında bulunan belediye fırınının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Denizli’nin Çivril ilçesinde eski belediye binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangının fırının bacasından çıktığı iddia edildi. İhbar üzerine ilk olarak Özdemirci Mahallesi’ndeki itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Çivril’den de itfaiye ekibi bölgeye gönderildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Özdemirci Mahallesi’nin geçmişte belde statüsünde olduğu dönemde belediye binası olarak kullanılan yapı, belde statüsünün sona ermesinin ardından mahalle olarak Çivril Belediyesi’ne bağlandı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çivril’de eski belediye binasında yangın çıktı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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