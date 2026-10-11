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Nevşehir’de tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu: 1 yaralı

Nevşehir’de yola çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yapan otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme kavşağında meydana geldi.

Nevşehir’de tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu: 1 yaralı

Nevşehir’de yola çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yapan otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü Yusuf Y., önüne çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu: 1 yaralı 1

Nevşehir’de tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu: 1 yaralı 2

Nevşehir’de tilkiden kaçan otomobil kazaya neden oldu: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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