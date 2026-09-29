Bursa’da sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi’nin debisi yükseldi

Bursa’da iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, derelerdeki su seviyelerinin yükselmesine neden oldu. Kaplıkaya Deresi’nde artan su seviyesi ve akıntının hızı dikkat çekti.

Bursa genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamın yanı sıra kentteki su kaynaklarını da etkiledi. Yağışların ardından derelerin debilerinde artış gözlendi. Merkez Yıldırım ilçesinden geçen Kaplıkaya Deresi’nde de yağışın etkisiyle su seviyesinin yükseldiği görüldü. Dere yatağındaki suyun akış hızının arttığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Kaplıkaya Deresi’ndeki güçlü akıntı dikkat çekerken, yağışın ardından oluşan su yoğunluğu saniye saniye kaydedildi.

Yetkililer, sağanak yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dere yatakları ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: İHA