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İspanya'nın doğusundaki şiddetli yağışlar ulaşımı durdurdu

İspanya'nın doğusundaki şiddetli yağışlar ulaşımı durdurdu.

İspanya'nın doğusundaki şiddetli yağışlar ulaşımı durdurdu

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar demir yolu ve hava başta olmak üzere tüm ulaşımı felç etti.

Katalonya özerk yönetim hükümeti sözcüsü Silvia Paneque, basına yaptığı açıklamada, özellikle bazı noktalarda yağışların çok yoğun olduğunu, ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığını, halkın "tedbirli ve dikkatli olmasını" istedi.

Yerel yönetim yetkilileri, Katalonya genelinde sabah saatlerinden itibaren acil yardım ekiplerinin 1500'den fazla yere müdahale ettiğini, Gava ilçesinde iki kişinin son anda araçlarından çıkartılarak kurtarıldığını, bazı yolların trafiğe kapandığını, çoğu yerde trafiğin güçlükle ilerlediğini bildirdi.

Katalonya genelinde sabah saatlerinde iptal edilen veya kısıtlamalı olarak yapılan tren seferlerinin ise aşamalı olarak normale döneceği bilgisi paylaşıldı.

Barselona'daki bazı metro istasyonlarını su bastığı ve metro seferlerinde ciddi aksamalar olduğu da duyuruldu.

Yetkililer tarafından verilen bilgilerde ayrıca, şiddetli yağışlardan dolayı Barselona'daki El Prat havalimanında gün içinde 100'den fazla uçuşun iptal edildiği, 270'den fazla uçuşta ise rötar olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İspanya yağış
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