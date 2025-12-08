HABER

Bursa’da savaşı andıran kavga kamerada: Kimi kaskını miğfer yaptı, kimi sopayı kılıç gibi kullandı

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu.

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu. Sopaların ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansırken, bazıları kendini korumak için kaskla kavgaya dahil oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Yanlarında getirdikleri sopayla birbirlerine giren tarafların o anları adeta meydan muharebesini andırdı.

Kaskların miğfere döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, tarafların bazıları korku dolu kavgayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: İHA

Bursa
