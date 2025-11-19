HABER

Bursa’da şehitler anısına fidan dikildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü, "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" projesi kapsamında şehitlerin anısına geniş katılımlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" projesi kapsamında aziz şehitlerin anısına geniş katılımlı bir fidan dikim programı düzenledi. Etkinlikte, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Program kapsamında emniyet personeli, şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek şehitler için fidan dikti. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, şehitlerin bıraktığı emanetin her zaman korunacağı vurgulandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dikilen her fidanın hem şehitlerin hatırasını yaşattığını hem de geleceğe nefes olacağını belirtti. Fidan dikiminin ardından katılımcılar, şehitler için dua etti. Projenin yıl boyunca farklı noktalarda sürdürüleceği ve binlerce fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

