Bursa’da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşyeri sahibi Hazar A. (20), iddiaya göre kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T. (26) ile alacak meselesini görüşmek üzere iş yerine davet etti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hazar A., husumetlilerline tabancayla ateş etti. Alihan Y. ve Kemal T.'ye bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hazar A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır