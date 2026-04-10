Bursa’da soluk borusuna yemek kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bursa’da boğazına yemek kaçan 65 yaşındaki vatandaş, esnafın Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.Olay, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde bir fast food işletmesinde yaşandı.

Bursa’da soluk borusuna yemek kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bursa’da boğazına yemek kaçan 65 yaşındaki vatandaş, esnafın Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

Olay, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde bir fast food işletmesinde yaşandı. Öğle saatlerinde yemek yemek için işletmeye gelen yaklaşık 65 yaşındaki bir vatandaş, yediği yemeğin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı. El hareketleriyle yardım isteyen vatandaş esnaf Samet Gözütok’un uyguladığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Doğru ve zamanında yapılan müdahale sayesinde nefes almaya başlayan vatandaşın kısa sürede kendine geldiği öğrenildi. Bir süre dinlenen vatandaşın yaklaşık 5 dakika sonra yeniden yemeğine devam ettiği ve ardından çay içerek işletmeden ayrıldığı belirtildi.

"YOĞUNLUK VARDI, FARK ETMEMİZ SANİYELER ALDI"

Yaşananları anlatan işletme sahibi Sezgin Yakupoğlu, "Gerçekten talihsiz bir olaydı ama çok şükür kötü bir sonuç yaşanmadı. İş yerimiz oldukça yoğundu, bu yüzden durumu ilk anda fark edemedik. Samet kardeşimizin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde vatandaşımızı kaybetmeden kurtardık. Kendisine minnettarız" dedi.

"20-30 SANİYEDE MÜDAHALE ETTİK"

Hayat kurtaran müdahaleyi gerçekleştiren Samet Gözütok, "Amcamızın bize doğru işaret ettiğini görünce hemen durumun ciddiyetini anladık. Hiç vakit kaybetmeden müdahale ettim. Yaklaşık 20-30 saniye içinde Heimlich manevrasını uyguladım. Daha önce yurt dışında katıldığım bir eğitimde öğrenmiştim. O bilgi sayesinde bugün bir hayat kurtuldu" diye konuştu. Gözütok, ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çekerek, "Bu tür durumlarda saniyeler hayat kurtarıyor. Herkesin en az bir kez ilk yardım eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bursa’da soluk borusuna yemek kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıldı 1

Bursa’da soluk borusuna yemek kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıldı 2

Bursa’da soluk borusuna yemek kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtarıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te 191 adet sikke ele geçirildi: 1 gözaltıGaziantep’te 191 adet sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
YouTube'dan '90 saniyelik atlanamayan reklamlar' açıklamasıYouTube'dan '90 saniyelik atlanamayan reklamlar' açıklaması

En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

