Bursa’da yamaçtan kopan kayalar, araçların üzerine yağdı

Bursa Orhaneli yolu üzerinde kopan kayalar seyir halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yamaçtan kopan kaya parçaları aniden yola savruldu. O sırada yoldan geçen araçların üzerine düşen kayalar büyük paniğe neden oldu. Yaşanan olayda 2 araç ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edilirken, yolda güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, bölgede yeni bir kaya düşme riskine karşı inceleme başlattı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, yolun bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

