HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da yoğun yağışla gelen kaza: 4 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Derbent Mahallesi yakınlarında İznik Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında İznik istikametine ilerleyen otomobil yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Yunus Ş.

Bursa’da yoğun yağışla gelen kaza: 4 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Derbent Mahallesi yakınlarında İznik Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında İznik istikametine ilerleyen otomobil yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Yunus Ş. (29) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje uçtu.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da yoğun yağışla gelen kaza: 4 yaralı 1

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da yoğun yağışla gelen kaza: 4 yaralı 2

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Yıldızları'na Bursa'da yağmur engeliTürk Yıldızları'na Bursa'da yağmur engeli
Otomobil üst geçitten yola düştü:: 2 yaralıOtomobil üst geçitten yola düştü:: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.