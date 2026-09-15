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Bursa’da yürek yakan kaza...17 yaşındaki gençten acı haber

Bursa’da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası yürekleri yaktı. Kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’da yürek yakan kaza...17 yaşındaki gençten acı haber

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, Sırameşeler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden gencin 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç olduğu öğrenildi. Koç’un ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Bursa’da yürek yakan kaza...17 yaşındaki gençten acı haber 1

Bursa’da yürek yakan kaza...17 yaşındaki gençten acı haber 2

Bursa’da yürek yakan kaza...17 yaşındaki gençten acı haber 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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