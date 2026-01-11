HABER

Bursa’da yürüyüşe çıkıp kaybolan iki genç kurtarıldı

Bursa’da yürüyüşe çıkan iki genç, geri dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri cep telefonu üzerinden gençleri konumlarıyla buldu.

Olay, 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Dobruca bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapmak için Uludağ eteklerine ilerleyen iki genç, geri dönüş yolunu bulamayıp kaybolduklarını anlayınca ailelerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve BAM (Bursa Acil Müdahale) ekipleri, gençlerin cep telefonları üzerinden paylaştıkları konum bilgisi doğrultusunda kısa sürede nerede olduklarını tespit etti.
Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı öğrenilen iki genç, ekipler tarafından güvenli bölgeye alınarak ailelerine teslim edildi.
Ailelerine teslim edilen gençler, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

