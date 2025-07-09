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Bursa’daki kazada çocuklar ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilde 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Bursa’daki kazada çocuklar ölümden döndü

Kaza Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü sokak üzerinde meydana geldi. Yasin G.(24) yönetimindeki 16 KRC 06 plakalı kamyonet ile yan yoldan seyir halinde olan Sümeyye Ö.(33) idaresindeki 16 BIA 212 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Şeyma Ö.(7) ile Ayşe Ö.(9) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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