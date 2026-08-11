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Bursa’nın turistik bölgesinde yangın paniği

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir araçta yangın çıktı. Alevlere bölgede bulunan Uludağ taksi şoförleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Bursa’nın turistik bölgesinde yangın paniği

Olay, Osmangazi ilçesi Tophane semtinde bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araçtan yükselen duman ve alevleri gören çevredeki taksiciler, yangına anında müdahale etti. Taksi durağında bulunan şoförün tüple müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının büyümeden söndürülmesiyle facianın önüne geçilirken, olayda yaralanan olmadı.

Bursa’nın turistik bölgesinde yangın paniği 1

Bursa’nın turistik bölgesinde yangın paniği 2

Bursa’nın turistik bölgesinde yangın paniği 3

Bursa’nın turistik bölgesinde yangın paniği 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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