Burun kanaması neden olur? Burun kanaması nedenleri

Burun kanamaları burun içerisindeki hassas yapıda damarların zedelenmesinden dolayı oluşur. Çoğunlukla kuru hava ya da yüksek tansiyon gibi sebeplerden dolayı görülür. Kanamalar ön burun kanamaları veya arka burun kanamaları olarak 2'ye ayrılır. Ön burun kanamaları genelde hafif seyreder. Arka burun kanamaları ise ciddiye alınır. Burun kanamaları genellikle korkulan kanamalardan biri olduğu için burun kanaması nedenleri sebepleri merak edilir.

Burun kanaması neden olur? Nedenleri

Burun kanamaları çoğunlukla korkulan bir durum olmayıp kısa süreli ve kendiliğinden geçen kanamalardır. Fakat nadir de olsa altında yatan ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir.

Burun kanaması çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her yaştan insanda görülebilir. Bilhassa burun mukozası daha hassas yapıya sahip olan çocuklar ile damar yapısı yaşa bağlı olarak zayıflayan yaşlı bireylerde sıklıkla görülür.

Burun kanamalarının en temel sebebi burun içerisindeki kılcal damarların hasar almasıdır. Bununla beraber pek çok nedene bağlı olabilir. En yaygın sebepler arasında; havanın kuru olması ve enfeksiyonlar vb. bulunur.

Burun kanamasının başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Kuru ve soğuk havadan kaynaklı burun içinin kuruması

Burnu karıştırmak veya sert bir şekilde sümkürmek

Alınan sert darbeler veya travmalar

Alerjik rinit veya üst solunum yolu enfeksiyonları

Yüksek tansiyondan dolayı damar basıncının artması

Kan sulandırıcı ilaç kullanımı

Septum deviasyonu gibi anatomik bozukluklar

Kimyasal maddelere aşırı maruz kalma veya sigara kullanımı

Kan hastalıkları veya tümörler

Aşırı sıcak

Stres veya yoğun fiziksel aktivite

Sürekli burun kanaması neden olur?

Sık sık burun kanaması yaşıyorsanız bu durum genellikle altta yatan bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız ya da yüksek tansiyonunuz varsa bu kanamalar daha da sıklaşabilir. Bazen burun içindeki tümörler de böyle kanamalara neden olabilir. Ayrıca kanama bozuklukları ya da uzun süren enfeksiyonlar da burnunuzun sık sık kanamasına yol açabilir.

Burun kanamasının tedavi edilebilmesi için ilk olarak Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümüne başvurulmalıdır. Kanama bozukluğu şüphesi duyuluyor ise hematolog incelemesi de gerekebilir. Ayrıca hipertansiyon gibi sistemik sebeplerden dolayı dahiliye bölümüne de başvurulmalıdır.

Ani, durduk yere burun kanaması neden olur?

Aniden meydana gelen burun kanaması darbe almak, sert bir şekilde burun karıştırmak, burunda yabancı cisim olması, grip gibi enfeksiyonlar, kuru hava ve kanama bozuklukları gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Ama bazı durumlarda görülen ani burun kanamaları ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir.

Gençlerde burun kanaması neden olur?

Burun kanamaları çoğunlukla can sıkıcı ve korkulan bir durumdur. Genç erkeklerde genellikle ergenlik dönemlerinde; genç kızlarda ise adet kanamaları esnasında görülebilir. Nadir de olsa yüksek tansiyonun sebep olduğu burun kanamaları mevcuttur. Fakat gençlerde görülen ve genelde önemsiz olan burun kanamaları kolay bir şekilde durdurulur ve korkulacak herhangi bir şey yoktur.

Çocuklarda burun kanaması neden olur?

Çocuklarda burun kanaması vakaların birçoğunun burun deliklerine yakın olan burnun ön bölümünde oluştuğu görülür. Burnun bu bölgesinde pek çok küçük yapıda kan damarı bulunur. Bunlar kılcal damarlar olduğundan kolayca hasar alabilir. Bu tür burun kanamaları genellikle ciddi olarak görülmez.

Burnun arka bölümünde, boğaza yakın bir noktada oluşan burun kanamaları ön bölümde meydana gelen burun kanamalarından daha az görülür. Burada gerçekleşen kanamalar daha ciddi nedenlerden kaynaklanabilir ve yüksek oranda kan kaybına neden olabilir. Burun kanamaları tek burunda olabileceği gibi her iki burun deliğinden de gelebilir. Yaralanma haricinde oluşan burun kanamaları genelde ağrısız bir şekilde gerçekleşir.

Kuru bir havaya maruz kalmak, burun karıştırmak, alerji ve grip gibi durumlar çocuklarda yaşanan burun kanamalarının en yaygın sebepleri arasındadır.

Burun kanaması nasıl durdurulur?

Burun kanamaları çoğunlukla evde yapılabilecek basit uygulamalarla kontrol altına alınabilir. Fakat nadir gerçekleşen bazı durumlarda kanamanın durdurulması için tıbbi bir müdahale gerekebilir.

Burun kanaması esnasında doğru adımları uygulamak; kanamayı hızlıca durdurmak ve olası riskleri ortadan kaldırmak için oldukça önemlidir. İlk yardım uygulamaları genellikle yeterli olurken, kanamanın şiddeti veya sürekliliğine bağlı olarak sağlık kuruluşuna başvurmak gerekebilir.

Burun kanamasını durdurmak için uygulanabilecek temel ilk yardım teknikleri olsa da bazı durumlarda altta yatan sağlık sorununun araştırılması gerekebilir. Ciddi bir sorun söz konusu ise kanamayı kontrol altına alabilmek için daha fazla tıbbi müdahale gereklidir.

Burun kanamalarının durdurulabilmesi için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir:

Kanama başladığı andan itibaren baş hafifçe öne eğilmeli ve burundan dışarı akmalıdır. Bu sayede kanın solunum yollarını tıkaması önlenmiş olur. Nazik bir şekilde burun kanatlarına 10-15 dakika boyunca baskı uygulanmalıdır. Bu uygulama hasar alan damarların üzerinde gerçekleşen kanamayı durdurmak için oldukça etkilidir. Bununla beraber burun üzerine soğuk kompres uygulamak kan damarlarının büzülmesine ve kanamanın durmasına yardımcı olur.

Kanama esnasında kafanın arkaya yatırılmasından kaçınılmalıdır. Kafanın arkaya yatırılması kanın boğaza akmasına ve mide bulantısına neden olabilir. Kanamanın durmasının ardından burundaki hassasiyeti tetikleyecek eylemlerden kaçınılmalıdır. Eğer kanama 20 dakikadan daha fazla sürdüyse veya tekrar ediyorsa tıbbi yardım talep edilmelidir.

Tam olarak burun kanamasını durdurmak için aşağıdaki adımlar izlenir: