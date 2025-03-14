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Burun kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken burnun kanaması oruca zarar verir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.03.2025 16:08
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Ramazan ayına girildiğinde birçok kişi bu mübarek ayın en önemli ibadetlerinden biri olan oruç tutma ibadetini yerine getirir. Oruç tutmak demek her türlü gıda, sıvı ve benzeri besinlerden belirli bir süre dâhilinde uzak kalınması manasını taşır. Oruç halindeyken bazı kimselerin başına çeşitli sebeplerden ötürü burun kanaması sorunu gelebilir. Bu sorun karşısında insanlar oruçlarının bozulmasından korkabilir. Peki, burun kanaması orucu bozar mı ve oruçluyken burnun kanaması oruca zarar verir mi?

Burun kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken burnun kanaması oruca zarar verir mi?

Oruç tutan bir kimse bedenen kendini daha iyi hissedebileceği gibi maneviyat açısından da huzurlu hissedebilir. Oruç ibadetini yapan kişi bazı durumlarda burun kanaması problemi ile karşı karşıya kalabilir. Burun kanaması olayı rahatsız edici bir durum olmakla beraber oruç tutan kişi açısından orucunun bozulduğu konusunda kaygı duymasına da neden olabilir. Burun kanaması olduğunda oruca zarar verip vermeyeceği konusunda Diyanet İşleri ile beraber İslam âlimleri de net açıklamalarda bulunmuştur.

Burun kanaması orucu bozar mı?

Epistaksis olarak tabir edilen burun kanaması durumu yaygın olarak burun içindeki kılcal damarların çatlaması sonucu meydana gelir ve bu durum dışarı doğru kanadığında ön burun kanaması olarak isimlendirilir. Bir diğer rastlanılan burun kanaması çeşidi ise boğazın arkasına doğru giden ve genizden aşağı inen arka burun kanamasıdır. Arka burun kanaması çoğunlukla yaşı daha fazla olan bireylerde rastlanılmaktadır.

Oruç tutarken kimi kişilerin burnu kanayabilir ve bu durumun orucu bozabileceği düşüncesi ortaya çıkabilir. Buruna gelen sert bir darbe, çarpma, burnu çok fazla karıştırma, çok sümkürme, enfeksiyon, alerji, havanın ya da ortamın kuru olması, hipertansiyon, bazı kan sulandırıcı ilaçların kullanımı, kanamanın oluşmasına sebep olabilen faktörler arasındadır.

Burun kanaması orucu bozar mı Diyanet İşleri tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Diyanet’e göre bu tür kanamalar orucu bozmaz.

Oruçluyken burun kanaması oruca zarar verir mi?

İnsanların başına zaman zaman birçok farklı nedenden ötürü burun kanaması gibi tatsız bir olay gelebilmektedir. Burun kanaması olayı ramazan ayında yaşandığında oruçlu olan kişiler bu durumdan rahatsız olabilir ve oruçlarının tehlikeye girdiği düşüncesi içine girebilir. Oruçluyken ortaya çıkan burun kanamasının miktarı kadar kanın nereye doğru aktığı konusu da önem taşımaktadır. Eğer arka burun kanaması söz konusu ise bu kan boğazdan genize doğru gideceği için oruç risk altında olabilir.

Oruçluyken burun kanaması Diyanet İşleri'nin görüşüne göre oruca zarar vermemektedir. Fakat kanama oranı çok fazla olduğunda ve bu kan genizden aşağı doğru aktığında kişi bu kanı yutabileceğinden orucun zarar görebilmesi söz konusu olmaktadır. Böyle bir durumda kişi bozulan orucunu telafi etmek adına ilerleyen günlerde kaza orucu tutabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç burun kanaması Ramazan
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