HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burun koparan saldırgan kan dondurdu! Tatilcilerin gözbebeği Çeşme'de kanlı kavga kamerada

İçerik devam ediyor

Turizm cenneti Çeşme'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Tuvalet kullanımı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgaya beş kişilik grupla pastane çalışanları karıştı. Kavgada 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı. Olay kameraya yansıdı.

İzmir'in konuştuğu korkunç olay önceki akşam Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

PASTANE ÇALIŞANININ BURNUNU ISIRIP KOPARDI

Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı.

AW472745_01

GENCİN KOPAN BURUN DOKUSU YERİNE DİKİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AW472745_02

DÖRT KİŞİ SERBEST; BURUN KOPARAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Çözüm bul"Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Çözüm bul"
Günün en iyi fırsatı burada! Sıcak yaz günlerinde favoriniz olacak...Günün en iyi fırsatı burada! Sıcak yaz günlerinde favoriniz olacak...

Anahtar Kelimeler:
pastane burun çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Burun koparan saldırgan kan dondurdu

Burun koparan saldırgan kan dondurdu

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.