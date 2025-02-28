Burun spreyi kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken burun spreyi sıkmak orucu zayıflatır mı?

Oruç tutan birçok kişi düzenli olarak kilo verebilmekte ve bedenen kendini daha zinde hissedebilmektedir. Fakat bazı zamanlarda çeşitli sebeplerden ötürü birtakım rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu rahatsızlıklardan biri şişlikten kaynaklı görülen burun tıkanıklığıdır. Tıkanıklık için birçok kişi burun açıcı tıbbı ürünler kullandığından bu süreçte oruçlarına zarar gelip gelmeyeceğini sorgulamaktadır. Burun spreyleri tıkanıklığı açmanın yanı sıra alerjik durumlarda da kullanılmaktadır.

Burun spreyi kullanmak orucu bozar mı?

Ramazan’da oruç tutmak bağışıklık sisteminden kalbe, pankreastan sindirim sistemine kadar birçok organa önemli yararlar sağlayan bir ibadet şeklidir. Bu ibadeti gerçekleştirirken bazı insanların başına çeşitli hastalıklar gelebilir. Bu hastalıklardan biri burun bölgesinde meydana gelen şişlikler ve bu şişliklerden kaynaklı ortaya çıkan tıkanıklık sorunudur. Burun tıkanmasına neden olan birçok faktör vardır.

Burun içerisinde yer alan kanallarda kan damarları bulunmaktadır. Bu kan damarları şişmeye başladığında burun bölgesinde dolgunluk hissi yaşanmakta ve bu durum kişinin rahat nefes alamamasına yol açmaktadır. Bu tür durumlarda genel olarak burun spreyleri veya damlalarından yararlanılmaktadır. Oruç tutan kişiler bu spreyleri kullanırken orucun bozulması konusunda endişe duyabilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre burun spreyleri hiçbir şekilde orucu bozmamaktadır.

Oruçluyken burun spreyi sıkmak orucu zayıflatır mı?

Oruç tutmak birçok kişinin ramazan ayında yaptığı ibadetlerin başında gelir. Oruçluyken insanların hem yemeklerden hem de sıvı alımından uzak durması büyük önem taşır. Oruç tutarken kimi kişilerin gerek mevsimsel alerjik durumlardan kaynaklı gerekse grip, nezle gibi hastalıklardan ötürü burunları tıkanabilir. Burun tıkanıklıklarında yaygın olarak nefes almayı kolaylaştıran burun spreyleri kullanılır.

Burun spreyleri adından da anlaşılabileceği gibi yalnızca burun deliklerinden iç kısma uygulanan bir sprey türüdür. Burun bölgesinde oluşan iltihabın giderebilmesi için bu tür spreylerin kullanılması gerekebilmektedir. Oruç tutan kişiler burun spreyi kullanırken oruçlarının bozulacağını düşünebilir. Fakat burun spreyi kullanımı yeme içme olarak sayılmadığından oruçluyken de güvenle kullanılabilmektedir.