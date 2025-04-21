Genel olarak 1 ya da 2 hafta içinde geçen burun tıkanıklığı, alerjiden soğuk algınlığına birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelmiş olabilir. Burun tıkanıklığı sorununun giderilebilmesi için öncelikli olarak sorunun neden kaynaklandığını doğru tespit etmek ve belirtileri takip etmek gerekir. Uzun süren burun tıkanıklığı durumlarında mutlaka vakit kaybetmeden uzman bir doktora görünülmesi önemlidir.

Burun tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Burun tıkanıklığı durumu şu nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir:

Polen, küf, evcil hayvan tüyleri ya da tozlar

Kıkırdakta eğrilik

Alerjik durumlara karşı reaksiyonlar

Hava kirliliği

Kuru hava solumak

Parfüm ya da deodorantlar

Hamilelik söz konusu ise bu süreçte yaşanan hormonal değişimler

Kronik sinüzit

Yüksek tansiyon

Uyku apnesi

Burunda polipler

Burun etinde şişme

Burun tıkanıklığı yaşayan kişide bir süreliğine belli başlı bazı durumlar gözlemlenir. Belirti olarak kişiler burunlarının tıkalı olması nedeniyle ağızdan nefes almaya başlar. Geceleri ağız açık uyumak, horlamak, mukus meydana gelmesi, burun akıntısı gibi durumlar da burun tıkanıklığı sorununun belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca kişilerde baş ağrısı, burun kısmında kuruluk, hapşırma, kaşıntı gibi durumlar da görülebilmektedir.

Burun tıkanıklığını gideren 6 doğal yöntem nedir?

Kişilerde görülen burun tıkanıklığı sorunu için çeşitli çözüm yolları bulunmaktadır. Başat yöntem burnun nemli kalmasını sağlamaktır. Bu yüzden burun içine tuzlu su çekmek, buhar solumak ya da burnun çevresine sıcak kompres yapmak gibi yöntemlerin işe yarayacağı bilinmektedir.

Tuzlu su ile burunu yıkamak burunda oluşmuş olan iltihapların temizlenmesine ve tıkanıklığı gidermeye de yardımcı olabilmektedir. Doktor tavsiyesi ve onayı ile burun tıkanıklığını gideren başat 6 yöntem şu şekildedir:

Bol su içmek

Okaliptüs yağı ya da nane yağı solumak

Yüze sıcak kompres yapmak

Sıcak duş almak

Nemlendiriciler kullanmak

Başı yüksekte tutarak uyumak

Eğer burun tıkanıklığı sorunu yaşanıyorsa ve nedeni soğuk algınlığı ya da grip gibi durumlarsa mutlaka C vitamini takviyesi alınmalıdır. Ayrıca sıcak çorba içmek ve baharatlı yiyecekler tüketmek de burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilmektedir. Buhar banyosu yapmak, doktorun önerisi ile çeşitli burun spreyleri ve ilaçlar kullanmak gibi yöntemlerin de burun tıkanıklığı sorununa çare olabileceği bilinmektedir.

Bebeklerde bu sorun yaşanıyorsa hemen doktora danışılmalıdır. Genel olarak anne sütü, sıcak meyve suyu ve buhar yöntemi önerilen burun tıkanıklığı birçok farklı yöntem kullanılarak tedavi edilebilmektedir.