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Bütün ailesini katledip İstanbul'dan kaçtı! Dört cansız beden kanlar içinde bulundu: Aile katliamında kan donduran detaylar

31.01.2025 09:45
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İstanbul'da dün gece yarısına doğru eve gelen ablasının evine gelen Sevinç İ. dehşete düşüren bir manzarayla karşılaştı. Anneanne, anne, baba ve 12 yaşındaki çocuk yerde kanlar içinde, cansız haldeydi. Ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y. ise kayıptı. Haberi duyan aile yakınları eve geldiklerinde sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesi sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı.

Bütün ailesini katledip İstanbul'dan kaçtı! Dört cansız beden kanlar içinde bulundu: Aile katliamında kan donduran detaylar

İstanbul bir evde işlenen aile katliamını konuşuyor. 17 yaşındaki B.Y., evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdü. Evde bulunamayan B.Y., başka bir ilde yakalandı.

ABLASINI, ENİŞTESİNİ VE YEĞENİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmanın üçüncü katındaki ablasının evine gelen Sevinç İ. ablasının, eniştesinin ve yeğeninin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi.

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İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaptıkları kontrolde, anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

YAKINLARI DAYANAMADI

Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin olaydan sonra evden çıkarak kaçtığını tespit etti.

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Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

BURSA'YA KAÇMIŞ! YAKALANDI

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y.'yi Bursa'da yakalayarak gözaltına aldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa İstanbul Eyüpsultan katliam
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