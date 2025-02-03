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Bütün sitelerde karanlık mod nasıl açılır? Tüm siteleri karanlık mod yapma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.01.2025 18:29
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Günümüzde pek çok kişi internet üzerinden çeşitli web tarayıcılarını kullanarak, aradıkları bilgilere ulaşmaktadır. Web tarayıcısı dendiğinde ilk akla gelenlerden biri Google tarafından tasarlanmış olan Google Chrome tarayıcısıdır. Bunun dışında Firefox, Opera gibi farklı özelliklere sahip internet tarayıcıları da bulunmaktadır. Bazı web tarayıcılarında ziyaret edilen sitelerin karanlık modda açılması sağlanabilmektedir. Peki, bütün sitelerde karanlık mod nasıl açılır?

Bütün sitelerde karanlık mod nasıl açılır? Tüm siteleri karanlık mod yapma

Gerek bilgisayarlar gerekse akıllı cep telefonu kullanan kişilerin en sık rahatsız oldukları durumlardan biri göz yorgunluğudur. Ekranın sürekli aydınlık olması birçok kişinin gözlerinde hassasiyet sorununun oluşmasına neden olabilmektedir. Bu durumdan kaynaklı yaygın olarak karanlık mod özelliği kullanılmaktadır. Karanlık mod özelliği özellikle siteler arası gezerken gözlerin ekrandan daha az etkilenmesini sağlamaktadır.

Tüm siteleri karanlık modda açmak mümkün mü?

İnsanların hem mobil cihazları hem de bilgisayar gibi teknolojik cihazları herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanması son derece önemlidir. Bu tür cihaz kullananların ortak sorunu yaygın olarak gözlerde görülen yorgunluk hissidir. Göz yorgunluğu çoğunlukla cihazların uzun süreli kullanımından kaynaklı görülmektedir. Özellikle ekran parlaklığının üst seviyelerde açık olması, ziyaret edilen sitelerin arka planının aydınlık olması gibi faktörler, gözleri doğrudan etkilediği için bu durum göz yorgunluğunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu problemi gidermek için pek çok kişi karanlık mod özelliğini aktifleştirmektedir. Google Chrome gibi bazı web tarayıcılarında karanlık mod özelliği kullanılarak, tüm sitelerin daha düşük parlaklıkta ziyaret edilebilmesi mümkündür.

Bütün sitelerde karanlık mod nasıl açılır?

Akıllı cep telefonu ya da bilgisayar kullanan birçok kişi ziyaret ettikleri tüm sitelere karanlık mod yapma işlemini uygulamayı istemektedir. Karanlık mod özelliği bazı eski sürüme sahip olan mobil cihazlarda desteklenmeyebilmektedir. Bunun yanı sıra web tarayıcılarında açılan tüm siteleri karanlık modda kullanabilmek için çeşitli eklentilerden de faydalanılabilmektedir.

Google Chrome web tarayıcısı üzerinden tüm siteleri karanlık modda açmak için kullanılan tarayıcının Google 78 olması gerekmektedir. Bütün sitelerde karanlık modu açmak için izlenmesi gereken adımlar ise kısaca şöyledir:

  • Öncelikli olarak web tarayıcınızın adres çubuğu kısmına gidiniz.
  • Adres çubuğu bölümüne “chrome://flags/#enable-force-dark” yazınız ve sonrasında işleme onay vermek için “Enter” kısmına tıklayınız.
  • Karşınıza yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfanın en bölümünde yer alan komutu “Enabled” olarak işaretleyiniz.
  • Son olarak web tarayıcınızı yeniden başlatınız. Tüm bu işlemlerden sonra açtığınız bütün siteler karanlık modda görünecektir.
  • Bu adımları Opera web tarayıcısı kullananlar da uygulayabilir.
  • Ayrıca “Dark Reader” eklentisini kullanarak da siteleri karanlık modda açabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
Opera Google Google Chrome İnternet tarayıcısı site
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