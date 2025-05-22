HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Büyü Bozacağız" deyip dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada büyü yaptığını iddia ederek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden kendilerini "büyü bozucu" ya da "manevi danışman" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

"Büyü Bozacağız" deyip dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı
Çiğdem Sevinç

Sosyal medyada büyü yaptığını iddia ederek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden kendilerini "büyü bozucu" ya da "manevi danışman" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Isparta merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fujifilm X Half dijital fotoğraf makinesi tanıtıldı: İşte özellikleri!Fujifilm X Half dijital fotoğraf makinesi tanıtıldı: İşte özellikleri!
Adana'da bir kadın eski eşini sokak ortasında vurduAdana'da bir kadın eski eşini sokak ortasında vurdu

Anahtar Kelimeler:
büyü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti!

Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti!

'Taksisi var, ekonomik sorunu yok' Acılı baba Şükriye Aci'ye ateş püskürdü!

'Taksisi var, ekonomik sorunu yok' Acılı baba Şükriye Aci'ye ateş püskürdü!

Başkan Karahan'dan asgari ücret açıklaması!

Başkan Karahan'dan asgari ücret açıklaması!

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

Meteoroloji uyardı! 2 kent için alarm verildi, sıcaklık 40 dereceyi gösterecek

Meteoroloji uyardı! 2 kent için alarm verildi, sıcaklık 40 dereceyi gösterecek

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.